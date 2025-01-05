الدوري الإماراتي .. فوز الجزيرة وشباب الأهلي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 05:52 مساءً - تغلب الجزيرة على نظيره البطائح، بنتيجة 3-0، مساء اليوم، في الجولة 11 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

ثلاثية الجزيرة حملت توقيع كلاً من فينيسيوس ميلو (د39)، مامادو كوليبالي (د49)، ورافيل تاجير (د87).

بهذا الفوز، رفع الجزيرة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد البطائح عند 5 نقاط في المركز 13.

ولحساب ذات الجولة، تغلب شباب الأهلي على نظيره النصر، بنتيجة 2-0.

ثنائية شباب الأهلي حملت توقيع كلاً من سردار آزمون (د76) من علامة الجزاء، وسعيد عزت الله (د80).

بهذه النتيجة، رفع شباب الأهلي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني، وتجمد رصيد النصر عند 19 نقطة في المركز الرابع.