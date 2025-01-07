نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري والمعلق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق ومحبو كرة القدم بالنادي الأهلي المباراة القادمة أمام فريق سموحة ضمن منافسات الجولة الخامسة المؤجلة بمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025.

ويستضيف المارد الأحمر نظيره فريق سموحة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا على ستاد القاهرة الدولي.

يبحث الكثير من عشاق ومحبي القلعة الحمراء عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري.

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، القنوات الفضائية الناقلة لمباراة الأهلي والموج الأزرق

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

تُذاع مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قناة ON Time Sports 1 HD.

من هو معلق مباراة الأهلي وسموحة؟

أسندت شبكة قنوات أون تايم سبورتس تعليق مباراة المارد الأحمر وسموحة للمعلق الرياضي " محمد الشاذلي ".

يسعي المارد الأحمر لتحقيق الفوز على سموحة للمنافسة على صدارة الدوري خاصة عقب تعادله أمام إنبي سلبيا.

وعلى الجانب الآخر يرغب فريق الموج الأزرق في تحسين وضعه في جدول الدوري المصري الممتاز.

يدخل المارد الأحمر المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 12 نقطة بينما فريق سموحة في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.