بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 09:55 صباحاً - ما هي حصى المرارة وكيفية تشكيلها؟

حصى المرارة هي ترسبات صلبة تتشكل في المرارة، وهي عضو صغير يقع تحت الكبد. يمكن أن تتراوح أحجامها من صغيرة كحبة الرمل إلى كبيرة ككرة الجولف. تتشكل الحصى عندما تحتوي العصارة الصفراوية على الكثير من الكوليسترول أو البيليروبين، أو عندما لا تحتوي المرارة على ما يكفي من العصارة الصفراوية لتساعد في إخراج هذه المواد.

الأعراض الشائعة لحصى المرارة

من الأعراض الشائعة لحصى المرارة الألم الشديد في الجزء العلوي من البطن، والذي قد ينتقل إلى الكتف أو الظهر. قد تكون الألم مفاجئًا ويستمر لبضع دقائق إلى عدة ساعات. بالإضافة إلى ذلك، قد يعاني الشخص من الغثيان، والتقيؤ، وعسر الهضم.

طرق فعّالة للحد من مُضاعفات حصى المرارة

إن التعامل مع حصى المرارة بأمان وفعالية يمكن أن يقلل إلى حد كبير من خطر المُضاعفات. وفيما يلي بعض الطرق الموصى بها:

اتباع نظام غذائي صحي

من أهم الطرق للحفاظ على مرارة صحية هي اتباع نظام غذائي يُقلل من تكوين الحصى. يُفضل التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات، وتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول.

البقاء نشطًا جسديًا

النشاط البدني يلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على وزن صحي، مما يُقلل من خطر تكوين حصى المرارة. يُوصى بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مثل المشي أو السباحة لمدة 30 دقيقة يوميًا على الأقل.

الحفاظ على وزن مثالي

زيادة الوزن يمكن أن تزيد من فرصة تكوين حصى المرارة. إذا كنت بحاجة لإنقاص الوزن، فمن المهم القيام بذلك ببطء وتدريجي، لأن فقدان الوزن السريع يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى.

تناول المكملات الغذائية بحذر

بعض المكملات الغذائية يمكن أن تساهم في تكوين حصى المرارة، لذا يجب استشارة الطبيب قبل البدء في تناول أي مكمل غذائي.

متى يجب التوجه للطبيب؟

رغم أن الأعراض قد تتفاوت من شخص لآخر، إلا أن أبرز الأوقات التي يجب التوجه فيها للطبيب تشمل الألم الشديد أو المستمر، اليرقان، أو الحمى. هذه الأعراض قد تُشير إلى مضاعفات خطيرة تحتاج إلى تدخل طبي عاجل.

في الختام، يمكن أن تكون حصى المرارة مصدرًا للانزعاج والألم، ولكن من خلال اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة، يمكن تخفيف الأعراض والحد من مضاعفاتها بفعالية. من الضروري أيضًا الالتزام بالفحوصات الطبية المنتظمة لضمان صحة المرارة العامة.