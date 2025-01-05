برشلونة يبلغ ثمن نهائي كأس إسبانيا

برشلونة يبلغ ثمن نهائي كأس إسبانياتأهل برشلونة إلى دور الـ16 لكأس إسبانيا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه باربسترو (من الدرجة الرابعة) بأربعة أهداف دون رد اليوم في دور الـ32 من المسابقة.

سجل إريك غارسيا (د.21) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين (31 و47) وبابلو توري (د.56) أهداف المباراة.

وغاب داني أولمو الذي رفض الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري والقضاء إعادة تسجيله مع برشلونة للنصف الثاني من الموسم مثل زميله المهاجم باو فيكتور، عن المباراة.

وعاد فريق المدرب الألماني هانزي فليك إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين أمام أتلتيكو مدريد وليغانيس في الدوري، ما أدى إلى ابتعاده بخمس نقاط عن ريال مدريد المتصدر. ويسافر برشلونة إلى السعودية لمواجهة أتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الأربعاء المقبل. وفي حال تأهل إلى المباراة النهائية المقررة في 12 من يناير، سيلعب مع الفائز من مواجهة ريال مدريد حامل اللقب وريال مايوركا اللذين سيلعبان الخميس.

وفي باقي المباريات، خسر إشبيلية أمام ألميريا (من الدرجة الثانية) بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما فاز أوساسونا (2 - 1) على تينيريفي من الدرجة الثانية .. وخسر هويسكا أمام ريال بيتيس بهدف دون رد.