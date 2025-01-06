نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. حقيقة رحيل ثلاثي الأهلي عن الفريق في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرّح مصدر في النادي الأهلي حول حقيقة اهتمام ناديي الخور والشمال القطريين بالتعاقد مع بعض لاعبي الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد المصدر أن النادي الأهلي لم يتلق أي عروض بخصوص حسين الشحات، جناح الفريق، موضحًا أن اللاعب مستمر بشكل طبيعي مع الفريق، إذ لا يزال في عقده موسم ونصف.

وفيما يتعلق بالثنائي الدفاعي رامي ربيعة وياسر إبراهيم، نفى المصدر وجود أي عروض من نادي الشمال القطري، مشددًا على أن اللاعبين يمثلان أولوية لتجديد عقديهما في الأيام المقبلة، مع الإعلان عن ذلك قريبًا.

أما بخصوص الجنوب إفريقي بيرسي تاو، فقد أشار المصدر إلى اقترابه من الانتقال النهائي إلى نادي قطر القطري في الفترة القليلة القادمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الرابعة مساءً، ضمن مباريات مؤجلة من دوري NILE للموسم الكروي 2024-2025.