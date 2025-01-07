نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر كمال يغيب عن الأهلي في مواجهة ستاد أبيدجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي عن رحلة الفريق إلى كوت ديفوار بعد غد الخميس لمواجهة ستاد أبيدجان السبت المقبل، بسبب استمرار إصابة اللاعب في الرباط الخارجي للركبة، حيث يحتاج اللاعب إلى أسبوعين على الأكثر لإعلان جاهزيته.

وخضع عمر كمال لفحص طبي داخل النادي الأهلي، على هامش المران الجماعي للفريق، حيث أثبتت الأشعة إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة، وبالتالي غيابه عن المباراة المقرر لها يوم 11 يناير الجاري.

وجاء الفحص الجديد للاعب، ليؤكد غيابه عن المباراة المقبلة واستمرار خروجه من قائمة الفريق، حيث بات يحتاج لما يقرب من أسبوعين أخرين بعيدًا عن الملاعب، من أجل التعافي والمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويغيب عبدالواحد عن مباراة الفريق ضد سموحة، في المباراة المقرر لها عصر اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن صفوف الأهلي في مواجهة سموحة بجانب عبدالواحد، فريق كامل لأسباب مختلفة، حيث يغيب كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ورضا سليم، وعلى معلول ومحمد هاني، لعدم جاهزيتهم للمباراة بسبب الإصابة والتأهيل.

ويفتقد الأهلي للثلاثي، مصطفى مخلوف ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وبيرسي تاو، لأسباب فنية، بينما يغيب خالد عبد الفتاح بسبب الإيقاف حسب قرارات لجنة الانضباط.

وجاءت قائمة الأهلي التي أعلنها السويسري مارسيل كولر لمواجهة سموحة كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، يوسف أيمن، أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية، إمام عاشور، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، كريم وليد نيدفيد، عمر الساعي.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، وسام أبو علي، كريم الدبيس، سمير محمد.

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي وسموحة في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، في تمام الساعة الرابعة مساءً.

