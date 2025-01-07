نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 لاعبًا في قائمة سموحه لمواجهة الأهلى غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحه عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة الأهلى المقرر لها فى الخامسة مساء غدًا على ستاد القاهره وهى المؤجلة من الجولة الخامسة من مسابقة دوري نايل.

وضمن القائمة كلا من:

محمد أشرف، حسين تيمور، بركات حجاج، ميدو مصطفى، محمد ربيعه، عبد الرحمن عامر، محمد كناريا، دوكو دودو، محمد زيكا، محمد مكرونه، أدهم أحمد، محمد ابو بكر، مصطفى البدرى، إسلام جابر، اشرف مجدى، عبد الكبير الوادي، صامويل امادو، محمود صابر، حسام حسن، محمد سالم.

ويحتل سموحه المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط بينما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 12 نقطة.