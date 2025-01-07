كولر يتعافى ويقود الأهلي في مباراة سموحة بعد أزمة صحية طارئة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 يناير 2025 01:30 مساءً - انضم السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى إلى الفريق فى أحد فنادق التجمع الخامس ظهر اليوم الثلاثاء، بعد تحسّن حالته الصحية التي منعته من قيادة مران الفريق أمس، وعدم ذهابه إلى فندق الإقامة مع الفريق بسبب الأزمة الصحية.

وعقد مارسيل كولر محاضرة فنية مع لاعبي الفريق في فندق الأقامة ظهر اليوم للحديث عن مباراة سموحة وبات جاهزاً لقيادة الأحمر أمام الفريق السكندري اليوم.

وحصل السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى، على أكثر من "حقنة" مُسكنة للآلام خلال الساعات الماضية من أجل التعافى من الأزمة الصحية التى تعرض لها مؤخراً بسبب إصابته بنزلة معوية حادة شعر على إثرها بـ"مغص شديد وإسهال وقيئ" على مدار اليومين الماضيين.

ولم يتمكن مارسيل كولر من قيادة مران الأهلى أمس الاثنين، بسبب النزلة المعوية، قبل أن يحصل على أكثر من حقنة وبعض المسكات، الأمر الذى ساهم فى تحسّن حالته الصحية صباح اليوم بشكل ملحوظ قبل أن يتوجه إلى فندق الإقامة ويعقد محاضرة للاعبين ويستعد للتوجه مع الفريق إلى استاد القاهرة لخوض مباراة سموحة المقرر لها الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة لبطولة الدورى الممتاز.