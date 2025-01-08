نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق حجز تذاكر المترو والقطار الكهربائي الخفيف 2025: تسهيلات الدفع وتجنب الزحام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسعى الهيئة القومية للأنفاق إلى توفير وسائل دفع متنوعة لحجز تذاكر المترو والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) 2025، لتسهيل التنقل وتقليل الزحام، خاصة في أوقات الذروة. هذه الجهود تأتي لتوفير تجربة سفر مريحة وسلسة للمواطنين.

سنتعرف على أفضل الطرق لحجز التذاكر وأهم المزايا التي تقدمها.

طرق حجز تذاكر المترو 2025

1. بطاقة المحفظة الإلكترونية

الوصف : يتم شراء البطاقة مرة واحدة مع إمكانية إعادة شحنها عند الحاجة.

: يتم شراء البطاقة مرة واحدة مع إمكانية إعادة شحنها عند الحاجة. المزايا : توفر الوقت وتقلل الاعتماد على التذاكر الورقية.

: توفر الوقت وتقلل الاعتماد على التذاكر الورقية. الانتشار: متوفرة في العديد من محطات مترو الأنفاق.

2. ماكينات بيع التذاكر (TVM)

الوصف : ماكينات مخصصة لشراء التذاكر متوفرة في المحطات.

: ماكينات مخصصة لشراء التذاكر متوفرة في المحطات. المزايا : سهولة الاستخدام. تقليل الزحام على شبابيك التذاكر. إمكانية الدفع النقدي أو الإلكتروني.

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3. الاشتراكات الشهرية والموسمية

الوصف : خيارات مرنة للاشتراك لفترات مختلفة (شهرية، موسمية).

: خيارات مرنة للاشتراك لفترات مختلفة (شهرية، موسمية). المزايا : مناسبة للمستخدمين اليوميين. تكلفة أقل مقارنة بتذاكر المرة الواحدة.

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4. تذاكر استخدام المرة الواحدة

الوصف : يتم شراؤها من شبابيك التذاكر التقليدية.

: يتم شراؤها من شبابيك التذاكر التقليدية. المزايا: خيار مناسب للمستخدمين غير المنتظمين.

طرق حجز تذاكر القطار الكهربائي الخفيف 2025 (LRT)

1. الاشتراكات الشهرية

الوصف : تتوفر اشتراكات شهرية بتكلفة مخفضة.

: تتوفر اشتراكات شهرية بتكلفة مخفضة. المزايا: مثالية للمستخدمين المتكررين.

2. بطاقات التذاكر اللاتلامسية

الوصف : بطاقات ذكية تتيح الدخول إلى المحطات دون الحاجة إلى تذاكر ورقية.

: بطاقات ذكية تتيح الدخول إلى المحطات دون الحاجة إلى تذاكر ورقية. المزايا : سرعة في الدخول والخروج. تقليل استخدام التذاكر التقليدية.

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3. ماكينات بيع التذاكر (TVM)

الوصف : موزعة في جميع محطات القطار الكهربائي الخفيف.

: موزعة في جميع محطات القطار الكهربائي الخفيف. المزايا : سهولة الاستخدام. توافر طرق دفع متعددة (نقدية وإلكترونية).

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