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أحمد جودة - القاهرة -

انضم المدافع لوكاس مارتينيز كوارتا، المتوج بلقب كوبا أمريكا مرتين مع المنتخب الأرجنتيني، لصفوف ريفر بليت، النادي الذي استهل مسيرته فيه ولعب بصفوفه بين عامي 2016 و2020، قادمًا من فيورنتينا الإيطالي.

ريفر بليت يضم بطل "كوبا أمريكا"

وكتب النادي الأرجنتيني على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (إكس): "لقد عدت لدارك، يا تشينو"، مرفقًا الرسالة بصورة اللاعب بقميص الريفر مكتوب عليها "مرحبًا لوكاس مارتينيز كوارتا".

وعقب قليل من ذلك، نشر ريفر صورة لقلب الدفاع برفقة رئيس النادي خورخي بريتو، أثناء توقيع العقد يوم الثلاثاء.

وهكذا يختتم اللاعب الأرجنتيني، صاحب الـ28 عامًا، فترة تمتد أربع سنوات قضاها في فيورنتينا الإيطالي، النادي الذي ودعه الاثنين برسالة مؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكتب مارتينيز كوارتا: "اليوم حانت لحظة الوداع. اليوم أودع النادي الذي رحب بي وأعطاني الفرصة لتحقيق حلمي باللعب في أوروبا. أحيي النادي الذي قدم كل شيء لي ولأسرتي. أحيي قاعدة المشجعين التي منحتنا كل الحب منذ اللحظة الأولى"، مضيفا أنه "حان الوقت الآن للعودة إلى الدار".

وقد انضم المدافع بالفعل إلى الموسم التحضيري لفريق "المليونيرات" في مدينة سان مارتين دي لوس أنديس تحت قيادة المدرب مارسيلو جاياردو.

وكان المدرب، الذي عاد إلى مقاعد بدلاء ريفر بليت في أغسطس (آب) الماضي، قد قاد مارتينيز كوارتا في أول ظهور له بالنادي الأرجنتيني.

وفي تلك السنوات، كان عضوًا في الفريق المتوج ببطولة كوبا ليبرتادوريس 2018 وريكوبا "سودأمريكانا" 2019، كما فاز بثلاثة ألقاب محلية.

وبفضل أدائه الجيد استدعى المنتخب الأرجنتيني مارتينيز كوارتا، وتوج معه ببطولة كوبا أمريكا مرتين في عامي 2021 وعام 2024، لكنه لم يكن ضمن التشكيل المتوج بمونديال قطر 2022.