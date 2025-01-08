"القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص" تعزيز التعاون في القضايا الإقليمية والاقتصادية

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، في قصر الاتحادية الرئاسي، نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، في إطار القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص.

تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص

تعد هذه القمة هي العاشرة بين قادة الدول الثلاث، حيث تم تأسيس آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص في عام 2014.

منذ ذلك الحين، تم عقد العديد من القمم في عواصم هذه الدول بهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك القضايا السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

محاور القمة الثلاثية

من المقرر أن يتناول اللقاء آخر التطورات في المنطقة، بما في ذلك الحرب في قطاع غزة، والاضطرابات في سوريا، بالإضافة إلى الأزمات المستمرة في ليبيا والسودان والصومال.

كما سيناقش القادة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث، خاصة في مجالات الطاقة، عبر الربط الكهربائي بين مصر واليونان، إضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

المنتدى الاقتصادي المصرى ـ اليونانى ـ القبرصى

على هامش القمة، سيعقد المنتدى الاقتصادي المصري ــ اليوناني ــ القبرصي، الذي يشارك فيه عدد من وزراء الدول الثلاث بالإضافة إلى ممثلي أكثر من 70 شركة قبرصية ويونانية و200 شركة مصرية.

يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الدول الثلاث في مختلف القطاعات.

أهمية القمة بالنسبة للعلاقات الدولية

تعد هذه القمة فرصة هامة لتعميق العلاقات بين مصر واليونان وقبرص على المستويات السياسية والاقتصادية، حيث تعمل الدول الثلاث على تعزيز استقرار المنطقة وتحقيق مصالح مشتركة في مجالات الطاقة والتنمية الاقتصادية.