نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك مصر يواصل تقديم شهادات "طلعت حرب" ذات العائد المرتفع بنسبة 27% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر بنك مصر الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة على شهادات "طلعت حرب" السنوية، حيث تظل شهادة الادخار ذات العائد 27% متاحة للعملاء بمختلف فئاتها واستحقاقاتها.

يأتي ذلك في إطار استمرار البنك في تقديم منتجات ادخارية متميزة تدعم الأفراد والمستثمرين.

تفاصيل شهادات "طلعت حرب"

تعد شهادة "طلعت حرب" من أبرز منتجات بنك مصر في مجال الادخار، حيث توفر للمستثمرين عائدًا ثابتًا لمدة عام كامل.

العائد السنوي لهذه الشهادة يبلغ 27% يُصرف في نهاية مدة الشهادة، أو يمكن صرف العائد شهريًا بمعدل 23.5% سنويًا.

كيفية الحصول على الشهادة

تبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتُصدر للأفراد الطبيعيين والقصر من المصريين أو الأجانب.

كما يمكن للعملاء تجديد الشهادات عبر التطبيق الإلكتروني BM Online أو من خلال ماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

تسهيلات العملاء

أشار بنك مصر إلى تسهيل عملية تجديد الشهادات من خلال عدة وسائل إلكترونية، مما يوفر الوقت والجهد للعملاء.

يُحسب تاريخ الشهادة اعتبارًا من اليوم التالي للعملية سواء كانت شراء أو تجديد.

فوائد شهادة "طلعت حرب":