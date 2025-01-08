حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 يناير 2025: تحذيرات من عدم الاستقرار والأمطار

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أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا للمواطنين بخصوص حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، حيث يتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار الجوي تستمر لمدة 72 ساعة، ابتداءً من يوم الخميس 9 يناير وحتى السبت 11 يناير، بسبب عبور منخفض جوي.

من المتوقع أن يتسبب هذا المنخفض في سقوط الأمطار على عدة مناطق من البلاد.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 يناير 2025

الطقس نهارًا : سيكون الطقس معتدلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وكذلك شمال الصعيد. بينما سيكون دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

: سيكون الطقس معتدلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وكذلك شمال الصعيد. بينما سيكون دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الطقس ليلًا: من المتوقع أن يكون شديد البرودة ليلًا في معظم المناطق، وخاصة في الصباح الباكر، حيث تصل درجات الحرارة إلى حد الصقيع في بعض المناطق مثل وسط سيناء.

تحذيرات الطقس

الظواهر الجوية : من المتوقع أن تشهد بعض المناطق شبورة مائية صباحًا، مما سيؤثر على الرؤية في الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

: من المتوقع أن تشهد بعض المناطق شبورة مائية صباحًا، مما سيؤثر على الرؤية في الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية. الأمطار: ستبدأ الأمطار في السقوط على مناطق مطروح والساحل الشمالي الغربي، ومن ثم ستنتشر تدريجيًا إلى باقي السواحل الشمالية يومي الجمعة والسبت، كما ستمتد الأمطار بشكل متفرق وأقل حدة إلى الدلتا والقاهرة الكبرى وسيناء ومدن القناة.

حالة البحر

البحر المتوسط : خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع الموج من 0.5 متر إلى 1.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

: خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع الموج من 0.5 متر إلى 1.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية. البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 21°C 12°C الإسكندرية 21°C 11°C شرم الشيخ 23°C 15°C أسوان 25°C 11°C الغردقة 25°C 12°C مرسى علم 24°C 14°C سوهاج 22°C 08°C بني سويف 21°C 10°C العريش 21°C 09°C رفح 20°C 07°C

نصائح للمواطنين

توخي الحذر : يجب على المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية.

: يجب على المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية. الاستعداد للبرودة: ينصح بارتداء الملابس الثقيلة خلال ساعات الليل والصباح الباكر بسبب انخفاض درجات الحرارة.

تستمر الهيئة العامة للأرصاد الجوية في متابعة الحالة الجوية، وتدعو المواطنين إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تأثيرات سوء الأحوال الجوية.