نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر موعد لسداد مقدم جدية حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025: تفاصيل خطوات التقديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق عن آخر موعد لسداد مقدم جدية حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2025، حيث يمكن للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط في الأيام الماضية سداد المبلغ المطلوب حتى يوم 15 يناير 2025.

يمكن السداد عبر مكاتب البريد المميكنة في كافة المحافظات والمدن الجديدة، بالإضافة إلى استكمال عملية الحجز إلكترونيًا من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

موعد سداد مقدم جدية الحجز

تستمر فترة سداد مقدم جدية الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي حتى يوم 15 يناير 2025، ويجب على المواطنين الالتزام بهذا الموعد.

يُشار إلى أن مكاتب البريد تكون مغلقة يومي الجمعة والسبت، مما يعني أن المتبقي من الأيام للعمل هو 5 أيام فقط. كما أن المبلغ المطلوب لسداد مقدم الحجز يختلف حسب الموقع:

20،000 جنيه للمواطنين في المحافظات.

للمواطنين في المحافظات. 30،000 جنيه للمواطنين في المدن الجديدة.

خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

للتقديم على حجز شقق الإسكان الاجتماعي، يجب اتباع الخطوات التالية عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني: قم بزيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي على الرابط www.shmff.gov.eg.

تسجيل الدخول: في الصفحة الرئيسية، قم بتسجيل الدخول من خلال الضغط على خيار "تسجيل الدخول" الموجود أعلى الصفحة على اليسار.

ملء استمارة التسجيل: يجب ملء استمارة التسجيل وكتابة كافة البيانات المطلوبة، ثم انتظار رسالة نصية تحتوي على كود التفعيل.

التقديم على الشقق: بعد التفعيل، قم بالموافقة على الشروط والأحكام، ثم اختر مشروع الشقق الذي ترغب في التقديم عليه سواء كان في المحافظات أو المدن الجديدة.

ملء بيانات الحجز: قم بإدخال بياناتك الشخصية، ومعلومات العمل، والسكن، والحالة الاجتماعية، وبيانات الزوج أو الزوجة إن وُجدت.

إرفاق المستندات المطلوبة: يجب إرفاق كافة المستندات المطلوبة بصيغة PDF، مثل إيصالات كراسة الشروط، والمصروفات الإدارية، وجدية الحجز، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وشهادة إثبات الدخل، على أن يكون حجم الملف 2 ميجابايت كحد أقصى.

إرسال الطلب: بعد إتمام الخطوات السابقة، اضغط على إرسال الطلب. ستظهر لك رسالة تأكيد بأن "طلبك تم إرساله بنجاح"، وسيتم نقلك إلى الصفحة الشخصية الخاصة بك.