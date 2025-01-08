نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسهيلات السكة الحديد لكبار السن 2025: خدمة مميزة لراحة وراحة الركاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على توفير الراحة والأمان للركاب، تم الإعلان عن العديد من التسهيلات الخاصة بكبار السن في عام 2025.

تهدف هذه التسهيلات إلى تخفيف الأعباء عن كبار السن وتوفير خدمة مميزة لهم، مع ضمان حصولهم على رحلات مريحة وسهلة، وتجنب الزحام في طوابير حجز التذاكر.

تسهيلات السكة الحديد لكبار السن 2025

1. شبابيك حجز خاصة لكبار السن

تم تخصيص شبابيك حجز تذاكر القطارات في المحطات الرئيسية والمركزية خصيصًا لكبار السن، لتقليل وقت الانتظار والتكدس في الطوابير مع الركاب الآخرين.

2. تراخيص السفر المخفضة

يستفيد كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا من تراخيص سفر صادرة عن صندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال الخاص.

التخفيض: يحصلون على تذاكر القطارات مخفضة بنسبة 50% من قيمتها، سواء في الدرجات المكيفة أو العادية حسب اختيارهم.

أسعار تذاكر القطارات لكبار السن 2025

1. لأصحاب المعاشات (أكثر من 60 عامًا)

التسهيل : يمكنهم الحصول على تراخيص سفر مع تخفيض بنسبة 50% من قيمة التذكرة.

: يمكنهم الحصول على تراخيص سفر مع تخفيض بنسبة 50% من قيمة التذكرة. الدرجات المتاحة: يمكن السفر بالقطارات في الدرجات المكيفة أو العادية، حسب الرغبة.

2. كبار السن (أكثر من 70 عامًا)

السفر المجاني : كبار السن الذين تجاوزوا 70 عامًا يحصلون على سفر مجاني في القطارات بالدرجات العادية.

: كبار السن الذين تجاوزوا 70 عامًا يحصلون على في القطارات بالدرجات العادية. التفاصيل: يمكنهم التوجه إلى شبابيك حجز التذاكر في المحطات المركزية وتقديم بطاقة الرقم القومي السارية لاستلام تذكرة السفر.

خدمات إضافية لتسهيل التنقل لكبار السن

1. تخصيص مقاعد لكبار السن

المقاعد المخصصة: يتم تخصيص 4 مقاعد في كل عربة بالقطارات العادية لكبار السن، مع وضع لافتات واضحة لهذا الغرض.

2. توفير عربات جولف وكراسي متحركة