نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قُضي الأمر.. قرار عاجل من الأهلي بشأن مستقبل علي معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر النادي الأهلي على قيد التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، في قائمة الفريق الشتوية بعد الاتفاق على هذا الأمر مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

قرار عاجل من الأهلي بشأن مستقبل علي معلول

وسيكون قيد اللاعب التونسي على حساب الجنوب إفريقي بيرسي تاو الذي اقترب من الرحيل إلى صفوف نادي قطر القطري، خلال الساعات القليلة المقبلة بفترة الانتقالات الشتوية الجارية.

من ناحية أخرى، يستعد الأهلي لمواجهة سموحة، في الدوري المصري، حيث تنطلق صافرة المباراة في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، في تمام الساعة الرابعة مساءً.

وجاءت قائمة الأهلي التي أعلنها السويسري مارسيل كولر لمواجهة سموحة كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، يوسف أيمن، أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية، إمام عاشور، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، كريم وليد نيدفيد، عمر الساعي.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، وسام أبو علي، كريم الدبيس، سمير محمد.

