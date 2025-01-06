العالم اليوم - زوج اعتذر لزوجته قبل العثور على جثتيهما في مصر.. ماذا حدث؟

انتم الان تتابعون خبر زوج اعتذر لزوجته قبل العثور على جثتيهما في مصر.. ماذا حدث؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 10:23 مساءً - كشفت تحقيقات النيابة المصرية تفاصيل العثور على جثتي زوجين متوفيين داخل شقتهما في دائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وبحسب وسائل إعلام محلية مصرية، فقد كان قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بوجود جثتين لرجل وزوجته داخل شقتهما.

وعلى إثر ذلك، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثرت على جثتي رجل وزوجته، فأمرت النيابة بفرض طوق أمني قرب الشقة وطلبت الأدلة الجنائية لمعاينة الموقع واستدعت نجل الزوجين وشهود عيان لمعرفة الواقعة.

بحسب المعاينة الأولية، فقد عثر على جثة الزوج ملقاة على السرير في غرفة النوم وبها آثار خنق حول الرقبة، بينما كانت جثة الزوجة بها طعنات متفرقة وآثار خنق أيضا.

التحريات كشفت أن الزوج خنق زوجته قبل أن يوجه إليها طعنات بسلاح أبيض بسبب رغبتها في ترك منزل الزوجية في ظل احتدام الخلافات بينهما، وبعد أن ارتكب جريمته صنع لنفسه مشنقة وقتل نفسه تاركا خلفه طفلين.

كما أفاد الشهود للنيابة بأن الزوج من مدمني المواد المخدرة وقد وقعت خلافات كبيرة بينه وبين زوجته قبل الواقعة، تركت على إثرها الزوجة المنزل.

وأضافوا أن الزوج خرج منذ مدة يعتذر في فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وطلب منها مسامحته والرجوع إليه.