"متحمسة تشوفوا سلمى".. هنا الزاهد تروج لمسلسل "إقامة جبرية"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها بمنصة تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن شخصيتها في مسلسل إقامة جبرية، ونشرت البوستر الدعائي للمسلسل، معلقة: "متحمسة تشوفوا سلمى في إقامة جبرية على 8 يناير".

وكانت قد أطلقت الصفحة الرسمية لـ منصة watch it الرقمية، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» البرومو التشويقي لمسلسل «إقامة جبرية» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك استعدادا لانطلاقته ضمن مسلسلات الأوف سيزون المقبلة بـعام 2025.

وشاركت watch it عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» البرومو التشويقي لمسلسل «إقامة جبرية»، الذي علقت عليه قائلة: «أنت مش مجرد متفرج، أنت هتكون الطبيب اللي بيحاول يفهم، استنوا مسلسل إقامة جبرية من إنتاجات WATCHIT الأصلية يُعرض حصريًا ابتداءً من 8 يناير».

فريق عمل مسلسل “إقامة جبرية”



والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل “إقامة جبرية”



وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "إقامة جبرية" عبر منصة watch it آخر العام الحالي.