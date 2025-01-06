نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. حقيقة مفاوضات الزمالك لضم أوبوكو نجم مونتريال الكندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرّح مصدر مسؤول في نادي الزمالك بأنه لا صحة لما يُثار حول التفاوض مع الغاني ماهالا أوبوكو، مهاجم نادي مونتريال الكندي، لضمه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بناءً على طلب المدير الفني السويسري كريستيان جروس.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الرياضي" أن أوبوكو يُعد من الأسماء المطروحة لتعزيز الفريق، لكن لم يتم التفاوض معه أو تقديم أي عروض رسمية لناديه، مشيرًا إلى أن الأخبار المتداولة بشأن هذا الموضوع غير دقيقة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة GIVEMESPORT الكندية، فإن نادي الزمالك قد بدأ مفاوضات مع نادي مونتريال للحصول على خدمات أوبوكو، إلا أن النادي الكندي يرفض إعارة اللاعب، مفضّلًا بيع عقده بشكل نهائي.

وشارك ماهالا أوبوكو في 16 مباراة مع مونتريال خلال الموسم الماضي، حيث لعب 517 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر، ليصل إجمالي مساهماته إلى ثلاثة أهداف.

وفي سياق آخر، تعادل نادي الزمالك سلبيًا مع المصري البورسعيدي في المباراة التي أُقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية.