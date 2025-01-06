جورج وسوف يستعيد ذكرى رحيل نجله: "أصعب ذكرى لا تُنسى"

القاهرة - محمد ابراهيم -



أحيا الفنان جورج وسوف ذكرى رحيل نجله وديع بكلمات مؤثرة تعكس ألم الفقدان ومرارة الذكرى، حيث نشر ابو وديع فيديو وهو يغني لنجله وديع، وكتب على الفيديو قائلا:" آخ يا وديع، أصعب ذكرى لا تُنسى".

جورج وسوف ونجله



تفاعل الجمهور مع كلمات جورج وسوف بفيض من التعليقات الداعمة والمواساة، مؤكدين تضامنهم معه في هذه اللحظات المؤلمة، ومشيدين بقوة إرادته في مواجهة الفقد.

يُذكر أن جورج وسوف لطالما عبّر عن حبه الكبير لنجله الراحل وديع، الذي كان يمثل جزءًا لا يتجزأ من حياته، حيث يشارك دومًا لحظات من ذكرياته معه عبر منصاته، مما يعكس عمق العلاقة التي جمعتهما.



جورج وسوف يُسجل أغنية مصرية جديدة ويواصل نجاح “نجم عالي”

انتهى سلطان الطرب جورج وسوف من تسجيل أحدث أغانيه باللهجة المصرية داخل أحد الاستوديوهات اللبنانية، بالتعاون مع فريق من صناع الموسيقى المصريين، الذين سبق وأن تعاون معهم في أغنيته الناجحة “نجم عالي”، ومن المقرر طرح الأغنية الجديدة قريبًا بعد الانتهاء من عمليات المكساج وتصويرها كفيديو كليب.

وفي سياق آخر، طرح جورج وسوف مؤخرًا أغنية “نجم عالي” على موقع “يوتيوب”، التي حققت نجاحًا كبيرًا ونالت إعجاب الجمهور. الأغنية من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع زيزو فاروق، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب بمشاركة الفنانة ديمة قندلفت، مما أضاف للعمل طابعًا بصريًا مميزًا.

وعلى صعيد الحفلات، أطلّ جورج وسوف على جمهوره ليلة رأس السنة في حفل غنائي كبير بأبوظبي، جمعه بكل من نجوى كرم ومروان خوري، وقدم النجوم الثلاثة مجموعة من أجمل أغانيهم التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، ما جعل الحفل واحدًا من أبرز فعاليات الاحتفال بالعام الجديد في الإمارات.

كلمات أغنية “نجم عالي”:

عشان مش شبهكو

بشد انتباهكو آه

عشان قلبي طيب

بتستغربوني

مالكمش غالي

وانا نجم عالي

ما ينفعش أصلًا

في يوم تعرفوني

هو الكذاب هيعيش

مع غير الكذاب زيو

ولا الخاين هيعيش

مع غير الخاين زيو

هو الكذاب هيعيش

مع مين غير كذاب زيو

ولا الخاين هيعيش

مع مين غير خاين زيو

ياللي انتو دخلتوا حياتي غلط

اخرجوا منها

واللي زيكو بحمد ربنا

ان انا مش زيو

واللي زيكو بحمد ربنا

ان انا مش زيو