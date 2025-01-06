نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصومالي عمر عبد القادر أرتان حكمًا لمباراة انيمبا النيجيري والمصري بالكونفيدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة ) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

يواجه الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مضيفه فريق إنيمبا النيجيري والمقرر إقامتها على ستاد جودسويل أكبابيو في بمدينة أويو النيجيرية في السادسة مساء الأحد القادم الموافق الخامس من يناير الجاري.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة الصومال حكم الساحة عمر عبد القادر أرتان، ومعه مساعد الحكم الأول " سليمان بشير "، ومساعد الحكم الثاني "علي محمود محمد "، فيما يقوم " أحمد حسن حسين " بمهام الحكم الرابع.