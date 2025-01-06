“إنترفيو” يبدأ عرضه على شاشة ON بعد نجاحه على Watch It

القاهرة - محمد ابراهيم -



بدأ العرض الأول لمسلسل “إنترفيو” على شاشة ON، بعد أن عُرض حصريًا عبر منصة Watch It، حيث يُبث المسلسل من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا، كما تعرض الإعادة الأولى الساعة الواحدة صباحًا، والثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.



أبطال وصناع مسلسل "إنترفيو"

المسلسل، المكون من 8 حلقات، يضم باقة مميزة من النجوم، منهم رنا رئيس، خالد شباط، ميدو عادل، ديانا هشام، حازم إيهاب، محمد العمروسي، سارة نور، نور بدر، خالد جواد، ومونيكا ألفونس، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف. العمل من إخراج أحمد خالد أمين.



أحداث مسلسل "إنترفيو"

تدور أحداث “إنترفيو” حول شخصية “نادين”، محللة بيانات شابة، تجد نفسها في مواجهة سلسلة من المفاجآت والانعطافات غير المتوقعة بعد ذهابها لإجراء مقابلة عمل. الأحداث المشوقة تقلب حياتها رأسًا على عقب وتكشف عن أسرار لم تكن تتخيلها.

وعن تجربتها في المسلسل، صرحت الفنانة رنا رئيس أن تصوير “إنترفيو” كان مليئًا بالتحديات، معبّرة عن حماسها لتقديم عمل مختلف ضمن أعمال منصة Watch It الأصلية، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بين الجمهور.

“إنترفيو” يَعِدُ المشاهدين بجرعة مكثفة من الإثارة والتشويق، ما يجعله أحد أبرز الأعمال الدرامية المُنتظرة على الشاشة.