نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب شباب بلوزداد: سعيد بطريقة فوزنا على الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى عبد القادر عمراني المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري، سعادته بالفوز على النادي الأهلي بهدف نظيف في الوقت القاتل.

وقال عبد القادر عمراني، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: شعرت أن الأهلي يلعب من أجل التعادل، ولاعبو الأهلي كانوا يضيعون الوقت أثناء المباراة.

وتابع عمراني: حاولنا الضغط على اللاعبين وكانت التعليمات ضرورة عدم إراحة لاعبي الأهلي في التمرير، وفزنا في الثنائيات وضغطنا بشكل كبير، خاصة من الجبهة اليمنى للأهلي واليسرى لنا عند اللاعب مزياني.

وأكمل مدرب بلوزداد: الأهم بالنسبة لي كان السيطرة على وسط الملعب، والمردود كان أفضل من المباراة الأولى، كما أننا ارتكزنا دفاعيا بشكل جيد ومنعنا هجمات الأهلي عكس ما كان في المباراة الأولى.

واختتم عبد القادر عمراني: كنت أعلم أننا سنفوز على الأهلي بصعوبة وهو ما تحقق، والأهم أننا سجلنا الهدف في الوقت القاتل الذي اشتهر به الأهلي، وذلك بعد حرص لاعبيه على الخروج بالتعادل.

