إعلام صيني: مصرع 53 شخصا جراء زلزال قوي فى التبت

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يناير 2025 08:28 صباحاً - سقط 53 قتيلًا على الأقل، وأصيب 62 آخرون وانهارت مبان عدّة من جراء زلزال عنيف، ضرب صباح الثلاثاء، منطقة التبت في جبال الهيمالايا في جنوب غرب الصين، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلًا عن السلطات المحلية إنّ "53 شخصًا قتلوا" وفقًا لحصيلة أولية و"انهار العديد من المباني بالقرب من مركز الزلزال" الذي قدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته بـ7.1 درجات.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنّ مركز الزلزال يقع على بُعد 93 كلم من لوبوش، المدينة النيبالية الواقعة على الحدود الجبلية مع التبت في الصين، بينما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية أنّ الكثير من المباني اهتزّت في كاتماندو الواقعة على بُعد أكثر من 200 كلم إلى الجنوب الشرقي.

وكان تلفزيون الصين المركزي ذكر أن زلزالًا قوته 6.9 درجة هز مدينة شيجاتسي في التبت اليوم الثلاثاء. وقال مركز شبكات الزلازل الصيني في إشعار منفصل إن الزلزال وقع في الساعة (0105 بتوقيت جرينتش) وكان على عمق 10 كيلومترات.