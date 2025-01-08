القنصل العام في هامبورج تستقبل رموز وأعضاء الجالية المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 10:29 صباحاً - استضافت السفيرة داليا عبد الفتاح، القنصل العام المصري في هامبورج، رموز وأعضاء الجالية المصرية في نطاق اختصاص البعثة في ولايات الشمال الألماني هامبورج وليدرزاكسن وبريمن وشليسفيغ خولشتان. وشارك في الحدث رئيس الجمعية المصرية - الألمانية، وإمام جامع الأزهر بهامبورج، واسقف الكنسية القبطية في شمال ألمانيا، ورئيس قسم اللغة العربية والأسلامية بجامعة هامبورج، بالإضافة إلى عدد من الأطباء ورجال الأعمال والأكاديمين والطلاب الجامعيين المصريين.

أعربت القنصل العام عن اعتزازها وسعادتها بالتواجد والعمل في منطقة تعد من أهم نقاط مرور التجارة العالمية ومراكزها، منوهة إلى الأهمية الخاصة التي توليها الدولة المصرية لأبنائها في الخارج وفي مقدمتهم الجالية المصرية المتميزة. وأكدت دور البعثة القنصلية الأصيل في مساندتها ودعمها وأهتمامها بتيسير تقديم كافة الخدمات القنصلية لابنائها وحل مشاكلهم ومساعدتهم على توفيق أوضاعهم. كما أعربت القنصل العام عن تطلعها لدعم وتشجيع عودة العقول ورؤوس الأموال المصرية في شمال ألمانيا إلى جذورها في مصر من خلال مبادرات ادماجهم في المؤسسات العلمية والأكاديمية والأعمال المصرية، ودورهم المحوري في دعم مساعي تنمية الاستثمار والتعاون الصناعي والتكنولوجي وزيادة الصادرات المصرية، والتعاون الأكاديمي والثقافي وغيرها من الاهتمامات المشتركة.

وأخيرا حثت السفيرة داليا عبد الفتاح رموز الجالية على الاهتمام بتعريف أبنائهم من الجيلين الثاني والثالث بجذورهم وثقافتهم ولغتهم الأم والحفاظ على دورية الزيارات إلى مصر منوهة إلى الاهتمام الخاص بتنمية السوق الألماني الذي يتصدر قائمة السياحة الوافدة إلى مصر.