طفلي يغار من أخيه.. كيف أتصرف؟!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 08:52 صباحاً - أسباب غيرة الطفل من أخيه

تعد الغيرة بين الأطفال ظاهرة شائعة في العديد من الأسر، وقد تكون لعدة أسباب. في بعض الأحيان، يشعر الطفل الأكبر سناً بالغيرة بسبب وصول مولود جديد يأخذ الاهتمام والرعاية التي كان يحصل عليها من والديه. قد يشعر الطفل أيضًا بأن حقوقه قد انتهكت، خصوصًا عندما يتم مشاركة الألعاب أو الغرفة مع أخيه. الشعور بالتنافس للحصول على حب واهتمام الوالدين يمكن أن يكون سببًا رئيسيًا لهذه الغيرة.

كيفية التعامل مع غيرة الطفل

التواصل والاهتمام

يجب على الوالدين التحدث مع الطفل والاستماع إلى مشاعره دون إصدار الأحكام. طمأنه بأنك تحبه بنفس القدر الذي تحب به أخاه الجديد. تخصيص وقت خاص لكلا الطفلين، قد يكون مفيدًا لترسيخ مشاعر الحب والاهتمام بينهما دون إحساس بالتفرقة.

تعزيز التعاون بين الأطفال

يمكن أن يساعد تشجيع التعاون بين الأشقاء في تقليل الغيرة بينهم. يجب على الوالدين تشجيع الطفل الأكبر على مساعدة الطفل الأصغر في المهام البسيطة مثل جلب الحفاضات أو الهز بلطف، مما يمكن أن يعزز مشاعر المسؤولية والفخر لديه بدلاً من الغيرة.

إشراك الطفل في رعاية أخيه

من المهم إشراك الطفل في العناية بأخيه الجديد بحيث يشعر بأنه جزء من هذه التجربة الجميلة. يمكن للوالدين تشجيع الفتى الأكبر على تعلم كيفية الاعتناء به وإظهار كيف أن دوره كـ “الأخ الأكبر” مهم ومحوري.

تجنب المقارنات

من الضروري تجنب المقارنة بين الأطفال، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة مشاعر الغيرة والحسد. على الوالدين العمل على تقدير خصائص ومهارات كل طفل على حدة، والاحتفاء بنجاحات كل منهم في مجالاتهم الخاصة.

نصائح إضافية للأهل

تحلى بالصبر: قد يستغرق الأمر وقتًا ليشعر الطفل بالراحة مع الوضع الجديد.

قم بإشراكه في الأنشطة العائلية: مثل الخروج للعب أو الطهو معاً، مما يعزز الترابط بينهم.

لعبة الدور: لعب الأدوار يمكن أن يساعد الطفل في التعبير عن مشاعره وفهم الوضع الجديد بشكل أفضل.

ختامًا، الغيرة بين الأطفال هي جزء طبيعي من تطور الأسرة. من خلال تقديم الحب والدعم، يمكن للوالدين مساعدة أطفالهم في بناء علاقة قوية ومترابطة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل.