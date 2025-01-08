نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزالان يضربان إثيوبيا اليوم الأربعاء 8 يناير 2025: التفاصيل والتداعيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت إثيوبيا فجر اليوم الأربعاء هزتين أرضيتين متتاليتين في غضون دقائق قليلة، وفق ما أعلنه المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

تفاصيل الزلزال الأول

الموقع : 122 كيلومترًا شمال شرق إثيوبيا.

: 122 كيلومترًا شمال شرق إثيوبيا. القوة : 4.7 درجة على مقياس ريختر.

: 4.7 درجة على مقياس ريختر. التوقيت: الساعة 2:49 فجرًا بالتوقيت المحلي.

تفاصيل الزلزال الثاني

الموقع : 25 كيلومترًا شمال شمال شرق مدينة أواش.

: 25 كيلومترًا شمال شمال شرق مدينة أواش. القوة : 5.3 درجة على مقياس ريختر.

: 5.3 درجة على مقياس ريختر. التوقيت : الساعة 2:53 فجرًا بالتوقيت المحلي.

: الساعة 2:53 فجرًا بالتوقيت المحلي. الإحداثيات : خط العرض : 9.199 درجة شمالًا. خط الطول : 40.236 درجة شرقًا.

: العمق: 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

الأضرار والتداعيات

حتى الآن، لم تُسجل تقارير رسمية تفيد بوقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزالين.

تساؤلات حول العلاقة بين الزلازل وسد النهضة

تثير الهزات الأرضية المتكررة في إثيوبيا تساؤلات حول علاقتها بمشروع سد النهضة الضخم.

آراء الخبراء : بعض الخبراء أشاروا إلى أن الأنشطة الزلزالية قد ترتبط بالضغط الجيولوجي الناتج عن خزان سد النهضة. آخرون يرون أن الزلازل في المنطقة هي جزء من النشاط الطبيعي المرتبط بالصفيحة الأفريقية.

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تحليل الجيولوجيين

النشاط الزلزالي في المنطقة ليس جديدًا بسبب التقاء الصفائح التكتونية الأفريقية والعربية.

ضرورة إجراء دراسات مكثفة لتقييم تأثير الزلازل المتكررة على سد النهضة والبنية التحتية المحيطة.

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