نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التضامن الاجتماعي تطلق المنظومة الإلكترونية لتظلمات بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، عن إطلاق المنظومة الإلكترونية لتظلمات بطاقات الخدمات المتكاملة، في إطار تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على الخدمات التي تكفلها الدولة وفقًا للقانون.

تأتي هذه الخطوة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لتسهيل تقديم التظلمات ومتابعتها إلكترونيًا.

تفاصيل المنظومة الإلكترونية

تم الانتهاء من إعداد المنظومة بالتنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة، حيث خضعت لاختبارات متكررة لضمان فعاليتها.

تشمل المنظومة الجديدة الربط المباشر بين وزارة التضامن ونظام الكشف الطبي الخاص بوزارة الصحة، مما يتيح للمواطنين تقديم طلبات التظلم والاستعلام عنها عبر الإنترنت بكل سهولة.

وفي المرحلة الأولى، يتم تسجيل 4،200 حالة تظلم تم قبولها مسبقًا، تمهيدًا لإصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

أما الحالات المرفوضة وعددها 30،296 تظلمًا، فيتم إرسال رسائل نصية لإبلاغهم بنتائج التظلمات.

جهود لجان التظلمات

منذ بدء عمل لجان التظلمات، استقبلت الوزارة 73،409 مواطنًا على مستوى الجمهورية، حيث تم عقد 900 لجنة لفحص الحالات.

تمكنت اللجان من معالجة 40،926 تظلمًا، بينما تغيب 6،290 مواطنًا عن الحضور، وتبقى 25،182 حالة قيد الفحص.

نتائج التظلمات حتى الآن

قبول 4،200 حالة لاستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة.

لاستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة. رفض 30،296 حالة لعدم توافقها مع معايير الاستحقاق.

لعدم توافقها مع معايير الاستحقاق. 6،430 حالة مؤجلة لاستكمال الوثائق والفحوصات المطلوبة.

تصريحات وزيرة التضامن

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن المنظومة الإلكترونية تأتي كجزء من استراتيجية التحول الرقمي في الوزارة، مما يضمن تحسين الخدمات المقدمة وتسهيل الإجراءات للأشخاص ذوي الإعاقة، وأضافت أن المنظومة تُعزز من سياسات الحوكمة، لضمان حصول المستحقين على حقوقهم بأسرع وقت ممكن.