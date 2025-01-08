نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة يامال.. تشكيل برشلونة أمام أتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الألماني هانسي فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة أتلتيك بيلباو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو

يلتقي الفريق الكتالوني مع أبناء إقليم الباسك، مساء اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير على ملعب "الجوهرة المشعة" بالمملكة العربية السعودية، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيك بيلباو

حارس المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: كوندي - كوبارسي - إينيجو مارتينيز - بالدي.

خط الوسط: كاسادو - بابلو توري - بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال - ليفاندوفسكي - رافينيا.

وتنقل مباراة برشلونة مع أتلتيك بيلباو عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية، بالإضافة إلى نقلها على قناة MBC مصر، ويعلق على اللقاء المرتقب كل من فهد العتيبي وأحمد النفيسة.

