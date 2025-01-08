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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن موقف نادي ريال مدريد الإسباني من التعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

موقف ريال مدريد من ضم نجم ليفربول في الميركاتو الشتوي

وقال ماريو كورتيغانا صحفي "ذا أتلتيك"، أن ريال مدريد الذي يسعي للتعاقد مع أرنولد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، يدرس بشكل جدي التقدم بعرض لحسم صفقة التعاقد مع نجم ليفربول في الميركاتو الشتوي الحالي.

وأضاف كوريتغانا:" الفريق الملكي يري أنه من الصعب أن يستكمل موسمه الحالي بوجود لوكاس فاسكيز في خانة الظهير الأيمن بمفرده في ظل إصابة داني كارفخال".

وتابع:" لذلك يدرس ريال مدريد التقدم بعرض إلى ليفربول للحصول على خدمات أرنولد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك في ظل عدم رغبة اللاعب في تجديد عقده مع الريدز".

