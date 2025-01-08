نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 يناير 2025: توقعات الأرصاد وتحذيرات مهمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس، محذرة من عدم استقرار الأحوال الجوية بدءًا من غدٍ الخميس وحتى السبت المقبل، نتيجة لعبور منخفض جوي يؤدي إلى هطول أمطار على عدة محافظات.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 يناير 2025

النهار:

معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الليل:

شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

ظواهر جوية متوقعة:

شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، ما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

تفاصيل الأمطار المتوقعة

تبدأ الأمطار غدًا الخميس على مطروح والساحل الشمالي الغربي.

تمتد يومي الجمعة والسبت إلى باقي السواحل الشمالية، مع هطولات متفرقة وأقل حدة على مناطق الدلتا، القاهرة الكبرى، سيناء، ومدن القناة.

حالة البحار

البحر المتوسط:

خفيف إلى معتدل.

ارتفاع الموج: 0.5 إلى 1.25 متر.

الرياح السطحية: شمالية شرقية.

البحر الأحمر:

خفيف إلى معتدل.

ارتفاع الموج: متر إلى 1.5 متر.

الرياح السطحية: شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 21 12 الإسكندرية 21 11 مطروح 19 10 شرم الشيخ 23 15 الغردقة 25 12 أسوان 25 11 الأقصر 24 10 كاترين 14 01 رفح 20 07 الوادي الجديد 24 07

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