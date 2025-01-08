نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر مسلسل "سراب" لـ خالد النبوي للتريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل "سراب" بطولة الفنان خالد النبوي، تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عرض أولى حلقاته، مساء أمس، عبر منصة "tod”.

وشهدت أولى حلقات مسلسل "سراب" أحداث مشوقة ومثيرة، بين أبطال وصناع العمل، وتألقت يسرا اللوزي، من خلال شخصية “ملك”، طبيبة النساء التي تجد نفسها عالقة بين زوجها طارق (خالد النبوي) وخطيبها السابق نديم (هاني عادل).

تفاصيل مسلسل "سراب"

مسلسل "سراب" مكون من عشر حلقات، ويعرض على منصة تود TOD الرقمية، ويدور في إطار اجتماعي مشوق عن مجموعة من العلاقات المعقدة التي تسلط الضوء على الخيانة والحب والتضحية، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، بطولة خالد النبوي، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، دياموند أبو عبود، إنچي المقدم، هاني عادل، أحمد وفيق، جيهان الشماشرجي، أحمد مجدي.