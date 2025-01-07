دوري نجوم العراق (13): كربلاء يستقبل دهوك

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الثلاثاء، مباراتان، في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، حيث يلتقي النفط مع الميناء الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، وكربلاء مع دهوك الساعة 17:00.

ترتيب فرق المقدمة

1- القوة الجوية: 27 نقطة

2- الشرطة: 25 نقطة

3- زاخو: 22 نقطة

4- الزوراء: 22 نقطة

5- النفط: 20 نقطة

6- الطلبة: 20 نقطة