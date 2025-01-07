نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم العراق (13): كربلاء يستقبل دهوك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الثلاثاء، مباراتان، في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، حيث يلتقي النفط مع الميناء الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، وكربلاء مع دهوك الساعة 17:00.
ترتيب فرق المقدمة
1- القوة الجوية: 27 نقطة
2- الشرطة: 25 نقطة
3- زاخو: 22 نقطة
4- الزوراء: 22 نقطة
5- النفط: 20 نقطة
6- الطلبة: 20 نقطة