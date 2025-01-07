كأس رابطة المحترفين الإنكليزية: آرسنال يواجه نيوكاسل

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، وغداً، مباراتا ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنكليزية بكرة القدم، فيلعب اليوم آرسنال ونيوكاسل الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتأهل فريق آرسنال إلى هذا الدور على حساب كريستال بالاس 3-2 وتأهل نيوكاسل على حساب برينتفورد 3-1.

وفي نصف النهائي الآخر، يلعب غداً الأربعاء توتنهام هوتسبير مع ليفربول الساعة 23:00 أيضاً.