انت الأن تتابع خبر "وفري فلوس عمليات الشد والحقن ".. حطي الفازلين على زيت الزيتون لمدة 10 ايام على جسمك قبل النوم وشوفي النتيجة المبهرة !!.. اسحري جوزك وجننيه ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المعروف أن العناية بالبشرة هي جزء أساسي من روتين العناية الشخصية، وهناك العديد من العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تُحسن من مظهر البشرة وصحتها وأحد هذه العلاجات البسيطة والمفيدة هو دمج الفازلين مع زيت الزيتون و إذا كنتِ تبحثين عن طريقة فعالة لتحسين نعومة البشرة و ترطيبها، مع مكافحة الجفاف والعديد من المشاكل الجلدية، فإن هذه الوصفة الطبيعية قد تكون الحل الأمثل.

مكونات الوصفة

الفازلين: هو منتج يحتوي على زيوت معدنية وهو معروف بقدرته على حماية البشرة و حفظ الرطوبة. الفازلين يعمل كحاجز يحافظ على ترطيب الجلد ويمنع جفافه.

زيت الزيتون: يعتبر زيت الزيتون من أفضل الزيوت الطبيعية التي تحتوي على مضادات الأكسدة، و الفيتامينات مثل فيتامين E و فيتامين K، مما يساعد في تغذية البشرة و إصلاح الخلايا التالفة.

فوائد الفازلين وزيت الزيتون للبشرة:

1. ترطيب عميق للبشرة

الفازلين يحتوي على زيوت مغذية تقوم بإغلاق المسام والحد من فقدان الرطوبة، بينما زيت الزيتون يعمل على تغذية الجلد بشكل عميق.

2. مكافحة الجفاف والتشقق

تظهر علامات الجفاف بشكل ملحوظ في فصل الشتاء، مما يتسبب في تشقق البشرة وظهور البقع الجافة.

3. إصلاح البشرة التالفة

زيت الزيتون غني بـ فيتامين E الذي يعتبر من أقوى الفيتامينات التي تساهم في إصلاح الأنسجة التالفة كما أن الفازلين يعمل على حماية الجلد من العوامل الخارجية الضارة مثل الرياح الباردة أو التلوث. مع الاستخدام المستمر، يمكن أن يساعد في تجديد خلايا البشرة وتخفيف آثار الندبات و الخطوط الدقيقة.

4. تحسين مرونة الجلد

إذا كنتِ تعانين من جلد مترهل أو أثلام صغيرة على سطح البشرة، يمكن أن يساعدك المزيج في تحسين مرونة الجلد وجعل البشرة تبدو أكثر نضارة.

5. مكافحة التجاعيد وعلامات التقدم في العمر

بفضل محتوى الفيتامينات والمغذيات الموجودة في زيت الزيتون، يمكن لهذا المزيج أن يساعد في محاربة التجاعيد والخطوط الدقيقة التي تظهر مع التقدم في العمر.

طريقة الاستخدام:

1. تحضير المزيج:

امزجي ملعقة صغيرة من الفازلين مع نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

يمكنك زيادة الكمية حسب الحاجة، لكن تأكدي من الحفاظ على نسبة متوازنة بين المكونات للحصول على أفضل النتائج.

2. تطبيق المزيج:

قومي بتنظيف بشرتك جيدًا قبل تطبيق المزيج.

ضعي المزيج على بشرة نظيفة وجافة، وابدئي بتدليكه بلطف على المنطقة المراد علاجها، سواء كانت البطن، الساقين، اليدين أو حتى الوجه.

تجنبي ملامسة منطقة العيون.

3. اتركيه طوال الليل:

يفضل تطبيق المزيج قبل النوم، لأن البشرة تمتص المكونات بشكل أفضل أثناء النوم، وتستفيد من الترطيب العميق.

اتركيه لمدة 7-8 ساعات للحصول على أفضل نتيجة مرطبة.

4. غسله في الصباح: