انت الأن تتابع خبر ودعا لتساقط الشعر وأهلا بشعر كثيف وطويل!!... وصفات هندية لتطويل الشعر وتكثيفه في فترة صغيره من غير تكلفة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقدم لكم وصفات هندية لتطويل الشعر وتكثيفه في فترة صغيره، حيث أن الهند معروفة بوصفاتها الطبيعية الفعالة للعناية بالشعر، فهي مصدر إلهام لكل من ترغب في الحصول على شعر طويل وصحي، تعتمد الوصفات الهندية على مكونات طبيعية غنية بالفيتامينات والبروتينات التي تعزز نمو الشعر وتحميه من التساقط، في هذا المقال، نقدم لك وصفات هندية مختارة للعناية بالشعر، وفقًا لموقع “بولد سكاي الهندي”

وصفة البيض لتطويل الشعر

البيض يحتوي على نسبة عالية من البروتين والكبريت، مما يجعله من أقوى المكونات الطبيعية التي تعزز نمو الشعر وتمنحه القوة، هذه الوصفة مناسبة لمن يعاني من تساقط الشعر أو ضعف في كثافته.

المكونات:

بياض بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير:

افصلي بياض البيضة عن الصفار وضعيه في وعاء.

بعد ذلك قومي بإضافة زيت الزيتون والعسل وامزجيهم جيدًا.

وزعي الخليط على فروة رأسك وشعرك بالكامل.

اتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بشامبو خفيف للحصول على شعر ناعم وقوي.

وصفة الأفوكادو لتنعيم الشعر وتكثيفه

يعرف الأفوكادو بخصائصه المغذية، حيث يحتوي على فيتامين E والبيوتين، وكلاهما يساهمان في تحفيز نمو الشعر ومنحه لمعانًا طبيعيًا.

المكونات:

ثمرة أفوكادو ناضجة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

عصير ليمونة واحدة.

طريقة التحضير

لتحضير الوصفة بكل سهولة نتبع الخطوات التالية: