انت الأن تتابع خبر استخدامات تفل القهوة.. ستندمي أنكِ كنتي ترميها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عندما نستمتع بفنجان قهوة، قد لا نعلم أن هناك جزءًا من هذه القهوة يمكن أن يكون له استخدامات مذهلة في المنزل، إنه تفل القهوة، المكون الناتج عن عملية تحضير القهوة، والذي يتم التخلص منه عادةً بعد استخدامه، ولكن يمكن أن يكون لتفل القهوة العديد من الاستخدامات الإبداعية، اليوم سنتحدث عن استخدامات تفل القهوة المذهلة.

استخدامات تفل القهوة

يعتبر تفل القهوة مادة طبيعية مليئة بالمواد العضوية والزيوت، مما يجعلها مثالية لاستخدامها في تنظيف الأواني والأدوات المنزلية، يمكنكِ استخدامها كمنظف طبيعي لإزالة الأوساخ والرواسب العنيدة عن الأواني والطاسات، فقط قومي بفرك الأدوات بتفل القهوة المبلل واشطفيها بالماء، وستلاحظي الفرق في نظافتها.

تعزيز نمو النباتات

يحتوي تفل القهوة على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للنباتات مثل النيتروجين والبوتاسيوم والمغنيسيوم، قومي بخلط تفل القهوة في التربة المستخدمة لزراعة النباتات الداخلية أو الحدائق، وستساعد هذه المواد النباتات على النمو والازدهار.

التخلص من الروائح الكريهة

يمكن أن يعمل تفل القهوة على امتصاص الروائح الكريهة في المطبخ أو الثلاجة، ضعي القليل من تفل القهوة الجافة في وعاء مفتوح واتركيه في المكان المطلوب لامتصاص الروائح غير المرغوب فيها.

تلميع الأسطح

يمكن استخدام تفل القهوة المبلل كملمع طبيعي للأسطح المعدنية مثل النحاس والفضة، قومي بفركها بتفل القهوة المبللة ثم اشطفيها وجففيها جيدًا لتحصلي على لمعان رائع.

صنع الشموع المعطرة

إذا كنت من محبي صنع الشموع المنزلية، يمكنك استخدام تفل القهوة لإضافة عطر فريد للشموع الخاصة بك، قومي بجمع تفل القهوة في وعاء وأضيفي إليه قليلاً من الشمع المذاب، قومي بخلطهما جيدًا ثم صبي الخليط في قوالب الشموع، ستحصلي على شموع معطرة برائحة القهوة اللطيفة.

تقشير الجلد الميت

يعتبر تفل القهوة مقشرًا طبيعيًا ممتازًا للبشرة، قومي بمزجه مع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند للحصول على مزيج قوامه كريمي، وضعي المزيج على الجلد وقومي بتدليكه بلطف للتخلص من الخلايا الميتة وتحسين مظهر البشر

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