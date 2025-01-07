لبنان يترقب الانتخابات الرئاسية بعد ثلاث سنوات من الشغور

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أحمد جودة - القاهرة - بعد ثلاث سنوات من شغور منصب الرئيس في لبنان، يتطلع اللبنانيون إلى الانتخابات الرئاسية التي طال انتظارها.

في خطوة قد تُنهي فترة من الشلل السياسي، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن دعوته لعقد جلسة لمجلس النواب في 9 يناير 2025، وذلك من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة سياسية واقتصادية كبيرة.

دعوات دولية لإجراء الانتخابات الرئاسية

لم تقتصر الدعوات لإجراء الانتخابات على المستوى المحلي فقط، بل حث كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان.

جاء ذلك بعد اتفاق وقف إطلاق نار هش بدأ سريانه في البلاد، وسط الأزمات الأمنية والسياسية المتفاقمة.

أبرز المرشحين لرئاسة لبنان 2025

تضم قائمة مرشحي رئاسة الجمهورية اللبنانية لعام 2025 عددًا من الأسماء السياسية البارزة التي تمثل تيارات سياسية مختلفة، وهم:

جوزيف عون: قائد الجيش اللبناني البالغ من العمر 61 عامًا، ويحمل شهادة في العلوم السياسية. يُعد من أبرز المرشحين بسبب منصبه العسكري وتأثيره في الساحة اللبنانية.

سمير جعجع: رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية، البالغ من العمر 73 عامًا، وهو أكبر المرشحين سنًا. درس الطب في الجامعة الأمريكية في بيروت ويعد من القيادات البارزة في السياسة اللبنانية.

جهاد أزعور: وزير المالية السابق، البالغ من العمر 58 عامًا، وهو أصغر المرشحين سنًا. حاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد ويُعتبر من الشخصيات الاقتصادية المهمة في لبنان.

سليمان فرنجية: وزير الداخلية الأسبق وزعيم تيار المردة، البالغ من العمر 60 عامًا. على الرغم من أنه لا يحمل أي شهادات علمية، فإن فرنجية يُعد من القادة السياسيين الذين لديهم قاعدة جماهيرية قوية في لبنان.

الوضع الصعب في لبنان

انتهت ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر 2022، ومنذ ذلك الحين تعرّض لبنان لحالة من الشلل السياسي بسبب تعثر جلسات مجلس النواب وعدم اكتمال النصاب القانوني لاختيار خلف له.

مما أدى إلى استمرار تأجيل الانتخابات الرئاسية، ما يزيد من تعقيد الأوضاع في البلاد.

مع اقتراب موعد الجلسة المقررة في 9 يناير 2025، يأمل اللبنانيون أن يتمكن مجلس النواب من التوصل إلى توافق واختيار رئيس جديد يُعيد الاستقرار السياسي إلى البلاد التي تشهد أزمات متعددة، على رأسها الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة.