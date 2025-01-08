دليل شامل لحفظ البطاطس طازجة لأطول فترة ممكنة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 12:54 مساءً - متابعة بتول ضوا

تعتبر البطاطس من الخضروات الأساسية في مطابخنا، ونستهلكها بكميات كبيرة. لكن قد تفسد البطاطس بسرعة إذا لم تُحفظ بشكل صحيح. لحسن الحظ، يُعدّ تفريز البطاطس طريقة ممتازة للحفاظ عليها طازجة لفترة طويلة، تصل إلى عدة أشهر، مع الحفاظ على قيمتها الغذائية وقوامها. في هذا المقال، سنقدم لك دليلًا شاملًا حول كيفية تفريز البطاطس بطرق مختلفة، مع نصائح قيّمة للحصول على أفضل النتائج.

هناك عدة طرق لتفريز البطاطس، تعتمد على طريقة استخدامها لاحقًا. إليك أشهر هذه الطرق:

هذه الطريقة مثالية لتحضير بطاطس مقلية سريعة التحضير في أي وقت.

قشّر البطاطس وقطّعها إلى أصابع بالشكل المفضل.

اغسل البطاطس جيدًا لإزالة النشا الزائد.

اسلق البطاطس في ماء مغلي لمدة 3-5 دقائق فقط، حتى تصبح نصف مطهية.

ضع البطاطس في ماء مثلج لإيقاف عملية الطهي.

صفّ البطاطس جيدًا وجففها بورق المطبخ.

اقلِ البطاطس في زيت غزير لمدة دقيقة أو دقيقتين فقط، حتى تتماسك قليلًا.

ضع البطاطس على ورق المطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

رصّ البطاطس في صينية وضعها في الفريزر لمدة ساعتين حتى تتجمد.

انقل البطاطس إلى أكياس أو علب محكمة الإغلاق وضعها في الفريزر.

هذه الطريقة مناسبة لتحضير أطباق البطاطس المهروسة أو السلطات لاحقًا.

قشّر البطاطس وقطّعها إلى مكعبات.

اسلق البطاطس في ماء مغلي حتى تنضج تمامًا.

صفّ البطاطس واتركها لتبرد تمامًا.

هرس البطاطس إذا كنت ترغب في استخدامها مهروسة لاحقًا.

ضع البطاطس في أكياس أو علب محكمة الإغلاق وضعها في الفريزر.

هذه الطريقة أقل شيوعًا، ولكن يمكن استخدامها إذا كنت ترغب في طهي البطاطس بطرق أخرى لاحقًا.

قشّر البطاطس وقطّعها إلى الشكل المفضل.

اغسل البطاطس جيدًا لإزالة النشا.

ضع البطاطس في ماء بارد مع قليل من عصير الليمون لمنع تغير لونها.

صفّ البطاطس وجففها جيدًا.

رصّ البطاطس في صينية وضعها في الفريزر حتى تتجمد.

انقل البطاطس إلى أكياس أو علب محكمة الإغلاق وضعها في الفريزر.