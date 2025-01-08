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بشكل رسمي .. باتريك كلويفرت يقود منتخب إندونيسيا

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 12:54 مساءً - أعلن منتخب إندونيسيا، تعيين الهولندي، باتريك كلويفرت، مديراً فنياً جديداً للمنتخب، ضمن مساعيه للوصول إلى كأس العالم 2026.

أسطورة برشلونة وقع على عقد مع منتخب إندونيسيا يمتد لمدة عامين.

وأكد مدير المنتخب، إيريك توهير، قائلاً: “نرى الحاجة إلى قائد قادر بشكل أفضل على تنفيذ الاستراتيجيات المتفق عليها من قبل اللاعبين، ولديه تواصل أفضل”.

ويحتل المنتخب الإندونيسي المركز الثالث في المجموعة الثالثة بتصفيات آسيا لكأس العالم 2026 خلف أستراليا واليابان.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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