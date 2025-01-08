نشكركم على متابعتكم خبر عجائب النوم حول العالم: رحلة إلى أغرب طقوس النوم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 12:54 مساءً - متابعة بتول ضوا
النوم حاجة بشرية أساسية، لكن الطريقة التي ننام بها تختلف بشكل كبير حول العالم، متأثرة بالعوامل الثقافية والبيئية والاجتماعية. في هذا المقال، سنستكشف أغرب 6 عادات مرتبطة بالنوم حول العالم، ونغوص في تفاصيلها المثيرة للدهشة.
- النوم في الأماكن العامة في اليابان (Inemuri): في اليابان، يُعتبر النوم في الأماكن العامة، مثل وسائل النقل العام أو أثناء الاجتماعات، أمرًا مقبولًا بل وحتى مُشجعًا في بعض الأحيان. يُعرف هذا باسم “Inemuri”، ويُفسر بأنه دليل على العمل الجاد والإرهاق.
- قيلولة ما بعد الظهيرة في إسبانيا (Siesta): تشتهر إسبانيا بعادة “Siesta”، وهي قيلولة قصيرة بعد الغداء، خاصة في المناطق الحارة. كانت هذه العادة تهدف إلى تجنب حرارة الظهيرة، لكنها أصبحت جزءًا من الثقافة الإسبانية.
- النوم المنفصل في الدول الإسكندنافية: في بعض الدول الإسكندنافية، يفضل الأزواج النوم بأغطية منفصلة على نفس السرير. يُعتقد أن هذه العادة تُحسن جودة النوم وتقلل من اضطراب الشريك.
- استخدام دمى القلق في غواتيمالا: في غواتيمالا، يستخدم الأطفال دمى قلق صغيرة قبل النوم. يُعتقد أن هذه الدمى تساعدهم على التخلص من مخاوفهم وقلقهم قبل النوم.
- النوم على الأرض في أفغانستان: في بعض المناطق الريفية في أفغانستان، يفضل الناس النوم على الأرض على حصير أو سجاد. يُعتقد أن هذه العادة تُحافظ على دفء الجسم في الليالي الباردة.
- طقوس النوم في قبائل بوتسوانا: لدى بعض القبائل في بوتسوانا طقوس خاصة قبل النوم، تشمل الرقص والغناء ورواية القصص. تُعتبر هذه الطقوس وسيلة للتواصل مع الأجداد وتهيئة الجسم والعقل للنوم