عجائب النوم حول العالم: رحلة إلى أغرب طقوس النوم

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 12:54 مساءً - متابعة بتول ضوا

النوم حاجة بشرية أساسية، لكن الطريقة التي ننام بها تختلف بشكل كبير حول العالم، متأثرة بالعوامل الثقافية والبيئية والاجتماعية. في هذا المقال، سنستكشف أغرب 6 عادات مرتبطة بالنوم حول العالم، ونغوص في تفاصيلها المثيرة للدهشة.