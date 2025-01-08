الإفراط في النوم بالشتاء: أضراره وكيفية الحفاظ على صحتك

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 12:54 مساءً - متابعة بتول ضوا

مع قدوم فصل الشتاء، يميل الكثيرون إلى قضاء وقت أطول في النوم، وهو أمر طبيعي نسبيًا بسبب قلة ضوء الشمس وانخفاض درجة الحرارة. ومع ذلك، فإن الإفراط في النوم خلال فصل الشتاء قد يكون له آثار سلبية على صحتك الجسدية والنفسية. في هذا المقال، سنتناول أضرار الإفراط في النوم في الشتاء، ونقدم نصائح عملية للحفاظ على صحتك ونشاطك خلال هذا الفصل.

على الرغم من أن النوم ضروري لصحة الجسم، إلا أن الإفراط فيه قد يسبب مشاكل صحية، منها:

الشعور بالتعب والخمول: على عكس المتوقع، قد يؤدي النوم لساعات طويلة إلى الشعور بالتعب والإرهاق طوال اليوم.

الاكتئاب الموسمي (SAD): يرتبط الإفراط في النوم بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب الموسمي، وهو نوع من الاكتئاب يظهر خلال فصل الشتاء.

زيادة الوزن: قلة النشاط البدني الناتجة عن كثرة النوم قد تساهم في زيادة الوزن.

الصداع وآلام الظهر: قد يؤدي النوم لفترات طويلة إلى الشعور بالصداع وآلام الظهر نتيجة قلة الحركة.

مشاكل في التركيز والذاكرة: قد يؤثر الإفراط في النوم على القدرات الإدراكية مثل التركيز والذاكرة.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري: أظهرت بعض الدراسات وجود علاقة بين الإفراط في النوم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

لتجنب أضرار الإفراط في النوم في الشتاء، اتبع النصائح التالية: