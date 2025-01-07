نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا: سفينتان لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر قادمتان إلى سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا، أن سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر قادمتين إلى سوريا تولدان 800 ميغاواط وهو ما يعادل نصف ما يتم توليده حاليًا في سوريا.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.