نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ التعليم” تمنح إجازة من الامتحانات احتفالًا بعيد الميلاد المجيد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد من خلال تعليق عقد أي اختبارات خاصة بطلاب المدارس اليوم الموافق 7 يناير، احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية.

كما حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تعليق عقد أي اختبارات لطلاب المدارس اليوم الموافق 7 يناير، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، تأكيدًا على احترام المناسبات الوطنية والدينية.

وفي الوقت نفسه، أكدت الحكومة أن جداول الامتحانات المدرسية والجامعية ستظل كما هي دون أي تغيير، إذ ستُجرى الاختبارات وفقًا للخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي، مما يضمن الالتزام بالمواعيد المحددة مسبقًا.

وتستعد الوزارة، لاستئناف الاختبارات الرسمية لصفوف النقل بمراحلها الابتدائية والإعدادية والثانوية بدءًا من 11 يناير المقبل، مع العمل على توفير الأجواء المناسبة داخل اللجان لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

وفي سياق متصل، منح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء إجازة رسمية للعاملين في الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية وشركات القطاعين العام والخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم منح إجازة رسمية لكنترولات الامتحانات اليوم، مع التشديد على سرية أوراق الامتحانات، لا سيما المتعلقة بالشهادة الإعدادية، لضمان العدالة والنزاهة في العملية التعليمية.

هذا ويعكس قرار الوزارة والحكومة حرصهما على تحقيق التوازن بين الالتزام بالخطة الدراسية والاحتفاء بالمناسبات الوطنية والدينية.