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أحمد جودة - القاهرة - عبّر ​كارلو انشيلوتي​، مدرب ​ريال مدريد​، عن رضاه بعد الفوز الكبير بخماسية نظيفة على ​ديبورتيفو مينيرا​ في دور الـ 32 ل​كأس ملك أسبانيا​، في المباراة التي أقيمت على ملعب المنافس.

انشيلوتي: مباراتنا أمام ديبورتيفو مينيرا أظهرت جودة الفريق واحترافيته

خلال تصريحات له، قال انشيلوتي: "لا شيء خاص. طلبت من اللاعبين خوض مباراة جادة من البداية إلى النهاية، ونجحوا بذلك بسلوك جيد، والتزام عالٍ، وأداء مميز، فاللاعبون الذين لم يشاركوا كثيرًا حصلوا على دقائق، ونحن راضون عن ذلك".

أضاف: "كان من الواضح أن لدينا جودة أكثر من منافسنا، لكن الالتزام والسلوك كانا حاسمين لتحقيق هذا الفوز".