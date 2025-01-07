نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على حفلات عمر كمال في أمريكا خلال شهر يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان عمر كمال لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، خلال شهر يناير الجاري، بأمريكا، على أن تبدأ أولى حفلاته من يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير بولاية نيوجرسى ثم حفلبـ ديترويت يوم 10 يناير ثم حفل بـ لوس أنجلوس يوم 11 يناير وأخيرًا حفل بـ ناشيڤال يوم 12 يناير الجارى، ومن المقرر أن يقدم عمر كمال، خلال تلك الحفلات، باقة متنوعة ومميزة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، والتي يتفاعل معها الجمهور.

عمر كمال

أخر أعمال عمر كمال

وكان آخر أعمال عمر كمال، أغنية قطر جيلك لـ عمر كمال وحسن شاكوش، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، من كلمات مصطفى الجن، ألحان منعم، توزيع إسلام ساسو، والكليب من إخراج حسام مجدي، ظهر خلال الفيديو كليب الراقصة الاستعراضية ليندا.

وتقول كلمات الأغنية:

"واحدة، واحدة يا قطر جيلك عارف إن مافيش بديلك إنت أصلا مين يجيلك في الدلع ولا الجمال عادي خليهم يقولوا القمر فوق مين يطوله ده البطل لحظة وصوله خطوته بتعمل زلزال بطل ما جاش اللي ينيموا ويقف قصاد سحره ويهزمه كل اللي يتحدوكي سلموا يا نمبر وان في الجامدين عرشك ما جاتش اللي تهدده منك مافيش وبيستوردوا ويا عيني بيحاولوا يقلدوا وبردو جمبك مش باينين كله يصحى له ويفوق له