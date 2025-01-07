نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يصطحب " شيف خاص " مع بعثة النادي إلى نيجيريا لمباراة إنيمبا بالكونفيدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي سفر أحد الطهاة " الشيف محمود الجمال " وهو أحد الطهاة بمجموعة بيك الباتروس مع بعثة النادي لنيجيريا استعدادًا لمباراة إنيمبا بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.



وتقام هذه المباراة في السادسة مساء الأحد المقبل على ستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية.

يغادر الشيف محمود الجمال القاهرة بعد قليل بصحبة محمود جابر المدير الإداري للفريق والدكتور محمود الشحات طبيب الفريق في طريقهم إلى مدينة لاجوس النيجيرية ومنها إلى مدينة أويو عبر رحلة طيران داخلي.

يتفق إداري الفريق البورسعيدي مع مسئولي الفندق الذي سيقيم به الفريق بمدينة اويو على تفاصيل وجبات الطعام ومكوناتها ومواعيدها وطريقة إعدادها خلال فترة تواجد الفريق هناك.

