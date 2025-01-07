الرياضة

المصري يصطحب " شيف خاص " مع بعثة النادي إلى نيجيريا لمباراة إنيمبا بالكونفيدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي سفر أحد الطهاة " الشيف محمود الجمال "  وهو أحد  الطهاة بمجموعة بيك الباتروس  مع بعثة النادي لنيجيريا استعدادًا لمباراة إنيمبا بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.


وتقام هذه المباراة   في السادسة مساء الأحد المقبل على ستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية.

يغادر الشيف محمود الجمال القاهرة بعد قليل بصحبة  محمود جابر المدير الإداري للفريق والدكتور محمود الشحات طبيب الفريق في طريقهم إلى مدينة لاجوس النيجيرية ومنها إلى مدينة أويو عبر رحلة طيران داخلي.

يتفق  إداري الفريق البورسعيدي مع مسئولي الفندق الذي سيقيم به الفريق بمدينة اويو على تفاصيل وجبات الطعام ومكوناتها ومواعيدها وطريقة إعدادها خلال فترة تواجد الفريق هناك.
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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