ماندو العدل يعلن أنطلاق تصوير مسلسل الغاوي رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المخرج ماندو العدل منذ قليل عن انطلاق تصوير أول مشاهد مسلسل الغاوي بطولة أحمد مكي، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2025.

أنطلاق تصوير مسلسل أحمد مكي الجديد

شارك ماندو العدل عبر فيسبوك صورة لكلاكيت التصوير، وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، مسلسل الغاوي أحمد مكي ونجوم كبار مشرفينا، ومن إنتاج تامر مرسي، تأليف محمود زهران وطارق الكاشف، ومدير تصوير أحمد يوسف، رمضان 2025 إن شاء الله، يا كريم يارب.

قصة مسلسل الغاوي

وتدور أحداث الغاوي، في إطار اجتماعي شعبي، يظهر خلاله أحمد مكي بشخصية لص تائب، فيما تقدم عائشة بن أحمد دور البطولة أمام مكي، وتجسد شخصية منتجة أفلام ومسلسلات، وتتعرض للخطف في إحدى قرى الصعيد مع تتابع الأحداث.

أبطال مسلسل الغاوي

والمسلسل من بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، وعمرو عبدالجليل، وتواصل الشركة المنتجة للعمل إتمام التعاقدات مع باقي الأبطال المشاركين في العمل، ومن تأليف محمود زهران وطارق الكاشف، إخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجي.

أخر أعمال أحمد مكي

وكان اخر اعمال مسلسل الكبير أوي 8، الذي عرض في رمضان 2024، دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ظهر خلال أحمد مكي بـ 3 شخصيات أشقاء وهم الكبير وجوني وحزلقوم، ويواجه كل منهم أزمات ومواقف كوميدية عديدة أثناء تواجدهم في المزاريطة بالصعيد، عُرض في 30 حلقة، ومن بطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، وعبدالرحمن حسن، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أمينة خليل ومحمد ثروت وشيماء سيف، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج أحمد الجندي.