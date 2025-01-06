حازم إيهاب يدعم زوجته في مشروعها الأول: “فخور بيكي دايمًا”

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان حازم إيهاب عن دعمه الكامل لزوجته، منة داغر، في أول مشروع خاص بها، مؤكدًا فخره بها وتشجيعه لها في كل خطواتها المستقبلية.

ونشر حازم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” صورة تجمعه بزوجته أثناء افتتاح مشروعها الجديد، وعلق قائلًا: “عايز استغل اللحظة دي وأقول اني قد ايه فخور بيكي مش بس كزوجة شاطرة… انتي أم شاطرة وبني آدم شاطر وسيدة اعمال شاطرة كمان".

حازم إيهاب وزوجته



وتابع: " مشكلتي اني موثقتش لحظات التعب اكتر من كده بس انا عارف قد ايه انتي تعبتي انك توزني ما بين بيتك وبنتك ومشروع حياتك".



وأضاف: " اول يوم المشروع يخرج للناس ومجهودك كمان هيخرج ويبان للناس.. اي كانت النتيجة انا حقيقي فخور بيكي وحقيقي بحبك جدا".

لاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من الجمهور، حيث أشاد المتابعون بدور حازم كزوج داعم، وأعربوا عن إعجابهم بالعلاقة القوية التي تجمع الثنائي.

كما يُذكر أن حازم إيهاب وزوجته منة دائمًا ما يشاركان لحظاتهما العائلية مع الجمهور، ما يجعل علاقتهما محط أنظار المتابعين.

أحدث أعمال حازم إيهاب



مسلسل إقامة جبرية هو آخر أعمال الفنان حازم إيهاب، ويضم العمل مجموعة مميزة من النجوم الذين يشاركون في تقديم تجربة درامية مليئة بالإثارة والتشويق، إلى جانب البطولة التي تتولاها الفنانة هنا الزاهد، يشارك في العمل الفنان محمد الشرنوبي، الذي يقدم دورًا محوريًا في الأحداث، بالإضافة إلى النجمة صابرين التي تجسد شخصية الطبيبة النفسية.

أبطال وصناع مسلسل إقامة جبرية



جدير بالذكر أن مسلسل إقامة جبرية يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهال، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج.