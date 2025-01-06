تعليق محمد العمروسي على أنتقادات زواجه من مي فاروق

القاهرة - محمد ابراهيم - خرج الفنان محمد العمروسي عن صمته للرد على الانتقادات التي طالت زواجه من الفنانة مي فاروق، مؤكدًا أن الحب هو الأساس في علاقتهما، بعيدًا عن أي حسابات أخرى.

وفي تصريح نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، قال العمروسي: “فعلا الفاضي يعمل قاضي مجتمع بقى مريض لدرجة تخوف بس ده مش جديد، عشان كده هنقول الذئاب تعوي والقافلة تسير مع احترامي للذئاب والله ".



والجدير بالذكر أن مي فاروق قدمت حفلًا غنائيًا في 5 ديسمبر الماضي، بمشاركة الفنان مدحت صالح، تحت عنوان “سواح”، حيث أقيم الحفل على مسرح المتحف المصري، كان بمثابة ليلة استثنائية احتفاءً بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وشمل برنامجه مجموعة من أشهر أغانيه.

آخر أعمال محمد العمروسي

شارك الفنان محمد العمروسي مؤخرًا في بطولة مسلسل “وتر حساس”، الذي عُرض حديثًا وحقق صدى واسعًا، المسلسل من بطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، وهيدي كرم، إلى جانب نخبة من النجوم، وتدور أحداث العمل في إطار درامي حول صراعات اجتماعية وعاطفية تتشابك بين الأبطال، حيث تسلط القصة الضوء على العلاقات الإنسانية وتعقيداتها.